小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】封城 北市桌上演習 高雄社區演練

新北市長侯友宜近期不斷超前部署，20日實施封城兵推，台北市長柯文哲22日直言，北市若要做封城實兵演練，需大規模調動、成本太高，還要牽涉到中央部會，比想像中還困難，不是想封就封、「自己做自己High」，但已安排27日做「桌上演習」。高市府也決定5月3日模擬封社區的防疫兵推演練，演習社區感染若真的爆發，市府如何處理。

【2】查封筆錄 竟是估價師簽名

基隆市男子陳青旭積欠1.8萬交通違規罰單，3層樓祖厝遭到法拍135萬元，在各界聲援下，房屋獲暫緩點交，台大法律系前教授陳志龍22日再度提出疑點，指查封筆錄的鄰居「許益軒」身分可疑，詢問鄰里，竟無人認識，痛批簽名造假，呼籲盡速撤銷處分。據悉，許男並非陳男鄰居，應為該案不動產估價師。

【3】從嚴 進北京廈門須隔離21天

大陸目前防疫重點轉為「外防輸入、內防反彈」，對境外入境者的隔離措施，更加嚴格，北京和廈門近日都規定，在14天指定飯店隔離完後，還要再居家觀察7天，共21天。一名台商直言，看到這規定傻眼，感嘆可能會「被隔離到懷疑人生」！

【4】不堪疫擊 全職緊縮7％ 減班暴增3.5萬人

受新冠肺炎疫情衝擊，主計總處昨公布3月失業率為3.72％，連續2個月飆升，其中，又以服務業影響最大，值得留意的是，愈來愈多企業減班休息，導致3月周工時低於35小時者高達26.1萬人，不僅較上月暴增3.5萬人，也是自2019年1月統計以來的最高點，官員警示，受疫情持續延燒影響，4月失業率、減班休息的數字會更加明顯。

【5】聶雲憶與父相處時光 祖孫三代生命對話

聶雲去年中送走最摯愛的父親，回想那段時間，他除了不捨還有更多感恩，「我爸住院好轉後曾回家幾天，我們有幾次很珍貴的對話。印象最深刻是，有一天大兒子說也想參與，祖孫三代一起聊，我一輩子都會記得那晚的對話」。他8歲時全家移民美國，24歲被挖角回台，他對家的記憶源於食物，豐饒味道及香氣在他心中勾勒成家的樣貌，支持他一路走來。

(中時電子報)