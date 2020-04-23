市場傳出，行政院提名，NCC新一屆主委、副委員及新任委員名單已大致出爐，最慢下周之前，行政院將提名名單送交立法院審查。外傳現任代理主委陳耀祥將真除，至於副主委名單，傳出NCC前任副主委翁柏宗將回鍋擔任。

至於其它委員的新提名名單，傳出包括現任NCC主任秘書蕭祈宏、台大新聞所教授林麗雲、台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁。現任委員孫雅麗、及鄧惟中因任期尚有兩年才會到期，繼續留任。

不過，部份被提名委員表示，尚未被徵詢意見。

另外，業界人士分析，現任委員郭文忠、洪貞玲任期屆滿，同樣具有傳播學者背景的林麗雲及王維菁背景可以遞補洪貞玲在傳播領域的專長，而留任的鄧惟中及孫雅麗專長在資管及資安，可以處理未來行政院等政府機關重視的資安議題，翁柏宗、蕭祈宏都是從NCC基層做起，兩人都在電信領域具備專長，未來在台灣5G及匯 流產業將多有著墨。

但具有財經背景的郭文忠，原本是之前傳聞中的下一屆委員提名人選甚至在副主委一職呼聲頗高 ，但最新傳出的新任委員名單並未入選，頗令業者意外，業界人士表示，若新一屆的NCC委員會成員缺乏財經背景，是否能充分反應產業界的聲音並落實在產業政策上?可能是業界比較擔心的地方。

NCC負責國內電信、有線及無線廣播電視、頻道等事業媒體的監理及政策執行機構，各屆主委及委員動向動見觀瞻，一直備受各界矚目。

(工商 )