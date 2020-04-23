圖為基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區大雨特報。(氣象局)

今天受華南雲雨區影響，氣象局發布大雨特報，基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區有局部大雨發生。也提醒中南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部有大雨。周五（4/24）清晨東北季風影響最劇烈，北臺灣低溫下探14度。

據氣象局資料顯示，今明兩天全台有雨。東北風偏強，臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎金馬將有8至10級強陣風，基隆北海岸有突發性大浪。明天清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，北臺灣低溫14至16度，中部及花蓮17、18度，南部及臺東18至20度。並指出明天北臺灣整天偏涼，高溫僅17至19度，注意保暖。

氣象局說，明天水氣仍多，北部、東半部有短暫陣雨，中部及南部山區局部短暫陣雨，南部平地雲多也可能有下雨，中部以北及東北部有局部大雨出現。周六、周日（4/25、26）東北季風減弱，氣溫稍回升；北部、東半部有短暫陣雨，午後中南部山區也有短暫陣雨，中南部平地多雲偶見陽光。下周一(4/27)東北季風稍增強，下周二、下周三(4/28、29) 北臺灣又變天降溫。

中視新聞

(中時電子報)