靜宜「財務工程學系」專業強、就業快、薪資高，吸引學生就讀！（陳世宗攝）

靜宜「財務工程學系」成果展，學生呈現金融科技、AI人工智慧、電腦視覺等跨域作品，創新且高度實用，深獲業界高度肯定！（陳世宗攝）

「工欲善其事必先利其器！」靜宜大學「財務工程學系」，以培育「金融與科技」跨域人才為目標，結合國際證照、學碩士5年一貫、企業長實習及直接就業等4大面向，並與企業或公部門產官學合作，學生專業強，畢業前已提早被業界延攬，且就業起薪優於其他新鮮人，畢業3至5年，甚至不乏年薪破百萬者，該系備受矚目，也吸引優秀學生就讀！

財工系主任黃國卿表示，數位金融時代，具備跨域能力的金融人是全球金融業的發展趨勢，而「財務工程」就是運用資訊科技、財務金融專業、數學及機率統計等工具，進行金融創新、金融商品定價、財務分析、投資決策和風險評估等。畢業後能從事金融商品開發、金融資訊軟體工程師、銀行相關業務人員及資訊系統工程師等領域工作。

黃國卿說，財工系課程特色以人工智能(AI)所需的數理基礎為「裡」、財務金融為「表」、資訊科技為「用」，讓學生兼具金融與資訊雙專業。並透過課程與暑期工作坊，協助學生自大三起，陸續取得Red Hat Linux(紅帽)、Oracle database(甲骨文)等國際及國內金融、保險專業人員等證照，不僅就業力加值，也顛覆一般人對綜合大學的刻板印象。

財工系並提供學碩士5年一貫，大學4年加1年可拿到碩士學位；透過完善的就業模組，結合「企業有薪長實習」，鼓勵大四或碩士生參加有薪長實習，擁有出色的第一張履歷表，學生可在大四下或碩一下轉正職，畢業即就業！

該系教師與企業或公部門合作各項產學計畫，讓學生從大學開始就有機會參與計畫，實際接觸產業，理論結合實務，畢業能快速找到工作，且起薪優於其他領域新鮮人。

靜宜財工系也成立「金融與人工智能實驗室」，專注於數據分析與建模、資料庫建置、建立智慧資訊系統等；培養學生能具備財務專業，並擁有人工智能、大數據分析等核心能力。例如與嘉義等縣市稅務局合作，協助解決稅務清查問題，並研發利用無人機空拍，加強課徵地價稅等，為全國稅務創新，成果斐然，也建立靜宜財工系品牌與好口碑！

(中時 )