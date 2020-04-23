新冠肺炎疫情猛然衝擊餐飲業營運，智慧餐飲科技業者iCHEF公布「餐飲之疫77天景氣白皮書」，指出餐飲業清明連假的同店營收年減達23％，已超越SARS時的最低紀錄。其中，中式餐廳受創較重、韓式餐廳明顯抗跌，中價位餐廳的跌幅則相對較少。

iCHEF此次以2019、2020年2年同期均有使用iCHEF POS的餐廳為對象，自1260間餐飲店中取得逾2億筆資料，以總統大選、農曆春節、228年假、清明連假等4時段，根據同時期的同店營收、來客組數、客組單價，分析疫情爆發以來對餐飲業營運的衝擊狀況。

白皮書指出，餐廳業績隨著疫情升溫、社會恐懼加劇一路下滑，每周同店營收自大選前的年增3％轉衰，農曆春節為年減5.9％、228連假為年減13.1％，到了社交距離發布後的清明連假已年減達23％，衰退幅度已超越2003年SARS時期的年減17.5％最低點。

從客組單價分析，白皮書發現，無論是200元以下的低價位、200～600元的中價位、或600元以上的高價位餐廳均同步下跌。其中，低價位及高價位餐廳均持續走跌，僅中價位餐廳在228連假期間，年減幅一度收斂2.2個百分點，且高價位衰退幅度為中價位的2倍。

白皮書統計顯示，低價位餐廳大選前為年增0.9％，春節降至年減10％、228連假為年減12.8％、清明連假為年減19.4％。高價位餐廳大選前為年增2.6％，春節降至年減5.5％、228連假為年減14.8％，清明連假為年減25.7％。

而中價位餐廳大選前為年增5.1％，春節時降至年減7.3％，但清明連假時收斂至連減5.1％，清明連假為年減12.4％。與其相比，中價位餐廳營收衰退幅度低於低價位及高價位餐廳，顯示消費者並非不聚餐，只是更傾向選擇中價位店家。

以各餐期分析，無論是5～11點的早餐、或18～22點的晚餐餐期走勢均向下，但早餐餐期的表現仍優於晚餐餐期。白皮書認為，主因人們每天都要上班上學，該吃的還是要吃。在減少大型聚會、且受社交距離政策影響，清明連假時晚餐餐期的跌幅較早餐多出近1倍。

據白皮書統計，早餐餐期的營收在大選前為年減8.5％，春節時期轉為年增6.8％、228連假再轉為年減3.4％，清明年假為年減13％。晚餐時段營收在大選前為年減1.3％，春節時為年減6.1％，228連假及清明連假分別年減達15.7％、24.6％。

進一步以餐飲態樣分析，白皮書指出中式餐廳為受疫情影響最大的類型之一，228連假及清明連假營收年減幅均逾2成。相形之下，韓式餐廳業績明顯有撐，推測疫情刺激消費者尋求增加免疫力的食物，滋補養生的泡菜、人參雞湯等韓式料理成為消費者用餐選擇新歡。

白皮書統計，中式餐廳大選前營收為年減7.7％，春節時年減6％，228連假、清明連假分別年減達20.1％、25％。韓式餐廳大選前營收年增達17％，春節時仍年增2.1％，228連假及清明連假營收分別年減1.6％、1.2％，表現明顯有撐。

(時報資訊)