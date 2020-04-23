國際原油因需求大減，庫存攀升導致價格一再重挫，連結原油標的ETF淨值暴跌，但與市價的溢價率卻大幅飆升，元大S&P原油正2(00672L)昨日收盤價2.06元，淨值僅有0.49元，溢價近300％。台灣證券交易所提醒投資人，原油ETF淨值過低、溢價過大，應注意評估折溢價風險。

證交所上市連結原油期貨的ETF備受投資人關注，以元大S&P原油正2(00672L)為例，今年以來至4/21日均成交值達19.37億元，年增146％。證交所表示，近日原油相關ETF淨值大幅下滑並連續出現50％以上溢價，其中正向兩倍的ETF淨值甚至已跌至1元以下、溢價幅度曾高達500％，投資人應特別注意這類ETF的風險。

證交所表示，折溢價是ETF市價與淨值間的差異。淨值反映ETF的實際價值，發行ETF的投信公司每日依ETF投資組合內持有的股票、其他有價證券、期貨合約等計算總資產價值，再扣除交易費用及基金開銷成本等即得到淨值。但投資人在集中市場像股票一樣買賣ETF時，是以市價來交易而非淨值，市價高低由整體市場供需、買賣雙方的力道決定。當市價偏離淨值時，ETF流動量提供者或市場參與者可透過申購或贖回來增加或減少ETF在外流通的單位數，調節市場供需的不平衡，縮小市價跟淨值的差距。

在正常情況下，折溢價幅度不會太大，且應只是暫時現象，但也有特殊情形。當ETF大幅溢價時，投資人在次級市場用市價買進偏離淨值的ETF，須承受較大的價格波動風險，除可能在溢價收斂的過程中遭受損失外。若市況不如預期，ETF淨值持續趨近於零致使基金無法經營時，依契約規定面臨清算下市，以淨值來結算後投資人極可能損失投入的全部本金。

證交所近期已將部分原油相關ETF列為「處置有價證券」，投資人交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，確實了解商品特性以及市場風險、匯率及折溢價等相關風險再行交易。

(時報資訊)