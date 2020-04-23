正值新冠病毒在全球病例與死亡人數持續攀升，美國總統川普近期一再批評世界衛生組織總以「大陸為中心」且顯然評估疫情威脅上失職，並嗆大陸疫情資訊不透明，不過據美國有線電視新聞網統計，其實自疫情爆發以來，川普數月一直稱讚陸防疫成效以及與陸合作防疫，從1月起至4月，總數高達37次，直到最近國內已將矛頭對準川普早期低估疫情威脅等防疫疏失後，對陸語氣才大幅轉變。

川普近期一再批評WHO以「大陸為中心」以及大陸疫情資訊不透明，但CNN指出，川普先前一再讚揚與習關係，而且陸處理疫情非常專業，疫情資訊也很透明。

根據CNN統整川普自1月美國有新冠病毒確診病例以來，川普在公開場合以及推特上提及大陸的發言紀錄。其中在疫情爆發之初的1月時，當時剛與大陸簽署貿易協議的川普，除了讚揚兩國關係之外，並多次表示美陸之間一直就疫情保持聯繫，並於1月24日在推特上「代表美國人民感謝大陸的努力以及透明度」。

根據統整紀錄，到了2月7日後，川普表示他已與中國大陸國家主席習近平通話過，這也是兩人在疫情爆發以來首次通話；當時川普不僅稱讚習正有力地處理國內疫情，且在氣溫轉暖後，病毒有希望轉弱，之後在多個場合他也一再重複他與習的關係，且大陸也一直與美國CDC以及WHO合作。

川普到3月初對陸的發言仍維持在「兩國維持溝通，陸方也持續提供疫情相關資訊，他與習的關係非常好」，不過至3月20日、當時大陸外交部發言人趙立堅在推特上稱「美軍可能來武漢散播病毒」一說後，川普對陸態度開始轉變改稱新冠病毒為「中國病毒」，雖然與習關係仍不錯，但開始改口稱美國希望大陸能早點告訴大陸內部疫情狀況，且可以更早透明化些。而根據霍普金斯大學的全球疫情地圖顯示，3月中旬也剛好是美國確診人數開始急遽攀升之時。

不過到了近期，川普團隊開始將矛頭轉向大陸以及WHO，並一再懷疑武漢生物實驗室恐是病毒外洩起源。而川普此時對陸態度也大幅轉變，於18日的疫情記者會上批評大陸原本可以阻止疫情卻沒有阻止才導致全球受苦，與北京的關係已成為過去式。

(中時電子報)