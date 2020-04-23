海軍敦睦艦隊陷入新冠肺炎感染風暴，支隊長陳道輝少將接受立院電話備詢時一度哽咽，用生命保證絕無隱瞞疫情，且4月14日、15日人員解散，也是聽命行事。話還沒說完，人在立院的海軍參謀長敖以智、海軍司令部副司令梅家樹，就急著把電話拿走，行為讓人不解。

陳道輝表示，用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情，如果知道已經有人感染，一定會遵照國防部的命令立刻返航。召委呂玉玲問到，人員在左營軍港解散是誰決定，陳道輝說「我沒這個權限」，但確實沒有按照自己的想法去做，「按照命令執行」，讓部長、司令受累感到抱歉，「這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻」，強調沒有做對不起大家的事。

敦睦艦隊支隊長陳道輝話還沒說完，海軍參謀長敖以智、海軍司令部副司令梅家樹把電話拿走。（圖／摘自國會頻道直播）

只是陳道輝話還沒說完，敖以智、梅家樹馬上到主席台把電話拿走。主持人劉寶傑在節目《關鍵時刻》上直言，都什麼時候了，這麼大的事情，到底誰該負責，竟還沒有答案，還在官官相護。

李正皓直指，這多了兩個案外案，第一個是我們不知道，船上人員發燒的消息有沒有傳回陸地，5人發燒，其中4人隔天退燒，1人燒了兩天，陳道輝有回報給艦指部，但4月15日敖以智在立院時卻稱身體健康、一切安好，代表這中間是否有人隱瞞消息。

第二個案外案是誰下令就地解散，李正皓質疑，「這個有權限的是誰，還不知道，還在官官相護，他只能說他不能講欸」。

劉寶傑表示，兩個國防部在立院的人鬼鬼祟祟，一聽到陳道輝說「我沒有這個權限，我不能說明」，趕快衝過去把麥克風跟手機拿走，稱要安撫一下。李正皓直批，「公然滅證」！

(中時電子報)