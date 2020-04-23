國防部近日對敦睦支隊出訪帛琉後28名官兵染疫案，部長嚴德發率海軍將領向國人致歉，坦言確實有疫情通報未落實、出訪任務期間官兵管理不確實等問題。但對於關鍵性疑點，國防部卻都沒講清楚。有網友除整理出敦睦案的四大疑點，更痛批「海軍連簡單的問題，都可以踢皮球」。

對於敦睦艦隊官士兵染疫事件，嚴德發說，初步調查認為有四大缺失，包括一、疫情通報不夠落實。二、聯檢小組未落實檢疫，軍隊4月9日返抵左營港，4月14日聯檢小組實施入境檢檢疫，但沒有確實檢視航行期間就醫紀錄，聯檢小組未落實檢疫工作。三、官士兵管理不確實，有要求官兵保持安全距離，但艦上未落實要求，四、海軍事前防疫措施規劃不妥，艦指部雖有定防範疫情措施，但僅針對境內防範，沒有針對執行遠航任務規劃。

網友對於嚴德發報告大感不滿，認為四大核心疑點，國防部都沒講明。第一，「軍艦有人發燒，長官竟然說不知道？」，第二，「少將支隊長說有回報，到底誰隱匿？」(艦隊通報有5人發燒，僅1人燒不退，案426確診)，第三，「海軍參謀在立法院眾目睽睽下搶走手機？」第四，「有發燒還輕易放下船，決策長官是誰？這麼多天、查清楚了沒？」。

海軍敦睦艦隊磐石補給艦染疫，PTT網友發文。(圖/翻攝自 PTT論壇)

其他網友也感嘆，「國軍這樣不行啦，簡單的問題一直踢皮球，沒一個能說清楚」、「海軍學長學弟制三軍最重，壓抑情可能還有隱情？」、「這篇抓到重點了！」、「支隊長陳道輝說有回報，但國防部說他們根本沒看到回報紀錄，懸了」。

(中時電子報)