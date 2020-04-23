新冠肺炎肆虐全球，各界人士有錢出錢、有力出力，紛紛使出不同方式與政府並肩作戰、對抗病毒。26歲美國男星安索艾格特（Ansel Elgort）就祭出三點全裸照，色誘粉絲點進募款網頁，成功吸引大家目光。就有老司機在推特貼出「雄偉照」認證，安索艾格特真的是「大蟒蛇」。

安索艾格特在社群平台貼出全裸照，只見他站在蓮蓬頭下方，任憑水打在身上，全身濕透，僅用手擋住重要部位，但仍微微看得到性感小Q毛，相當吸睛。他在旁邊附上情色網站OnlyFans連結，並寫下撩人訊息，暗示粉絲欲看更多私照就點進來。

（圖／翻攝自推特）

不過，當粉絲點入後，連結進到的是紐約醫院的募款網頁，內容提及為站在第一線對抗新冠肺炎的醫護人員之餐費募款。安索艾格特的巧思讓外界大讚相當有創意，不僅成功製造話題，也為醫護人員的募款帶來幫助，只是因為照片太過裸露，被社群平台IG要求移除。

對此安索艾格特向大家致歉，「對不起，我冒犯了別人，但我們做得很好。」此外，安索艾格特的裸照也在推特掀起討論，還有老司機貼出安索艾格特過去的照片，指他是個「大蟒蛇」。

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(中時電子報)