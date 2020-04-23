小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（23日）財經重點。

【1】蘋果iSE喊燒 郭明錤潑冷水

蘋果新iPhone SE首周末預購數字優於預期，短線讓市場擔憂鬆了口氣，天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤分析預購狀況，從「消費力、換機族群、供應鏈」面向提出三大重要意義，惟預測在疫情與消費力道減弱之下，2020年整體iPhone出貨可能衰退超過一成，降為1.65～1.75億支。

【2】八大公股行庫護盤 高息龍頭基金大買 雙銀彈助攻 台股逆轉勝

台股22日展現逆轉勝氣勢！雖然開盤反應美股重挫，所幸在八大公股行庫護盤、元大高息龍頭基金的雙助攻下，積極進場鎖定高股息布局，終於在接近11點時拉至平盤，終場上漲19.32點，指數從低點拉抬167.65點。分析師認為，台股將維持高檔震盪至520總統就職。

【3】大立光 豪發股息106億

大立光股利公布，以每股配息79元再創高，股東紅利106億元，也創新高，羨煞投資人，連帶派發率也以37.5％創下近六年新高，成為台股的新標竿。

【4】14檔法人逆勢連買 掀行情

三大法人22日持續逢高調節，呈連三日賣超達337.61億元，不過，在法人偏保守操作之際，仍逆勢連買智邦（2345）、晶電（2448）、仁寶（2324）等14檔個股，均呈現三大法人連三日以上買超、張數逾3千張，成法人認養指標股。

【5】買盤進場 國際油價破底翻

國際油價殺不停，繼美國西德州5月期油價格前一天破天荒跌到負值後，布蘭特油價22也跟進續跌，摜破16美元大關、盪至逾20年低點。但因急短線跌深，歐洲交易時段止跌強彈。

(中時電子報)