新冠肺炎疫情衝擊許多人的事業，其中「館長」陳之漢的台中館也因疫情而受影響。館長日前在直播無奈表示，原本連日零確診讓他開心，未料卻發生敦睦艦隊染疫事件，他砲轟「軍艦的事情，我真的很憤怒」。

館長在20日的直播中表示，台中館正在做行銷將在8月做預售，但疫情嚴重，他說他錢也砸下去，現在砸了兩億以上，現在也沒辦法去停，不營業會造成非常大損失，他說真的很難停。他說現在錢一直砸下去，沒有回來，他直言被疫情害死了。

他表示，原本因這兩天零確診很開心，若守住，一個月台中館就順利進行，未料卻爆發敦睦艦隊染疫事件，現在全台灣又掛掉了，令他相當鬱卒 。他直言，「軍艦事情我真的很憤怒」。

他感嘆表示，疫情若早來，他就是他先佔地方，錢就留著，若疫情晚一點來，他已經開好了，會員費已經收了，至少有一點穩定的現金流量。現在疫情早不來、晚不來，偏偏這個時候來，「眼淚都快掉下來了」。

(中時電子報)