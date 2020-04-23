直播》藍委控造謠？吳釗燮立院報告「口罩援外」

海軍敦睦艦隊赴帛琉出訪後染疫，除了責任最大的國軍，外交部也難辭其咎，外交部長吳釗燮今早在立院「外交與國防委員會」報告，但報告的不是軍艦案，而是談「口罩等醫療物資援助友邦的運用報告」。是否會談及軍艦案爭議，也讓人好奇。

國民黨立委李德維昨(22日)在立院司法法制委員會檢舉吳釗燮散布假消息，外交部與美國在台協會台北辦事處3月18日發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，我援助美國10萬口罩，換取美國提供台灣30萬防護衣原料，但有媒體披露是我方向美國「購買」。法務部次長陳明堂表示，會帶回去交給業管機關處理，至於是不是假訊息，要認定以後才知道。

吳釗燮今(23日)在立院報告口罩援外案的疑雲，會前接受記者聯訪，他表示，口罩援外案沒有其他的政治目的，是為幫助邦交國對抗新冠肺炎。就30萬件防護衣原料，目前全球都缺料，外交部是透過友好友邦人士協助，確保第一線防護人員防護衣，是否有交換一事，吳釗燮強調，希望發問記者看清楚外交部發出的新聞稿，這是某些政治人物扭曲。

對於南美友邦巴拉圭收中國大陸防疫物資，吳釗燮說，與巴拉圭邦交關係很穩定，實際上這是巴拉圭商人向大陸進行商業採購，並非贈送，是有些巴拉圭國民誤會是中國大陸捐贈。

對於 充分尊重國防部敦睦艦隊出訪，國防部出訪，外交部全力配合和準備執行前置作業，對於國軍敦睦艦隊案，吳釗燮重申，國軍有對外例行演訓，外交部絕對配合，也絕對支持國軍。

對於外交部人事異動傳聞，吳釗燮說，這部分他目前不做說明。

(中時電子報)