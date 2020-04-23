在美國參議院21日通過4840億美元救助法案，加上美伊緊張局勢加劇，激勵原油期貨價格大幅收高，能源股反彈，德儀財報優於預期，晶片股全數強彈，費半指數猛漲近6%；終場美股四大指數漲幅介於1.99%~5.88%；臉書+6.72%、蘋果+2.88%、德儀+4.81%、美光+6.04%；Nvidia+6.17%；台積電ADR +3.08%。

受到WTI原油期貨第二天大跌，美股也連兩天下跌的衝擊下，週三台股在10日線下開出，並下探月線，隨後在亞股普遍縮小跌幅，上證一度翻紅，加上防疫、被動元件、LED股等族群走強下指數震盪走高，台股終場以上漲19.32的10307.74點作收，漲幅0.19%，成交金額1522.49億元。

三大法人合計賣超43.47億元，外資賣超34.49億元、投信賣超0.58億元、自營商賣超8.39億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，短線觀望氣氛稍濃，留意後勢的價量變化。

（2）均線：小幅跌破10日線，若能突破5日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐。

（3）技術指標：4月21日KD死亡交叉，K、D值向下修正且仍在50以上，若跌破50恐整理時間較長，未出現黃金交叉前持續整理。

櫃買指數上漲0.91%，收在129.90點，守穩10日線，若能突破5日線反壓則短線轉強。支撐約127點附近，壓力為131.69點附近。

觀盤重點，指數4月21日跌破5日線，短線進行整理，若能突破5日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐，短線可留意防疫股、被動元件、LED、業績成長、高殖利率、庫藏股等。

(時報資訊)