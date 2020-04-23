中共中央機關報《人民日報》23日發表署名任平的評論文章指出，在新冠肺炎疫情衝擊之下，大陸經濟呈現出看似矛盾的兩個現象：一方面是經濟下行壓力加大，不少企業、行業經營發展都面臨著前所未有的困難；另一方面則是新產業、新業態不斷湧現，線上問診、遠端醫療成為需求爆發點，線上教育、數位娛樂發展空間廣闊，智慧物流機器人、城市漫步測溫機器人大顯身手，新的增長點正在悄然生長。這正說明，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，要善於危中尋機、化危為機。

文章表示，從第一季資料來看，盡管新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，但大陸經濟展現出巨大韌性，復工復產正在逐步接近或達到正常水準，應對疫情催生並推動了許多新產業新業態快速發展。

看結構，產業升級持續發展，第一季資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業增加值增長13.2％，拉動GDP增長0.6個百分點；看增量，生物藥品製品製造業等與抗疫相關行業投資保持增長，重點防疫工程建設快速推進；看勢頭，「宅經濟」如火如荼，直播帶貨助力銷售回暖，在疫情防控中被抑制、被凍結的消費需求正在釋放，第一季社會實物商品網上零售額增長5.9％，占社會消費品零售總額的比重為23.6％，比上年同期提高5.4個百分點。

評論稱，大陸不僅在較短時間內控制住突如其來的疫情，還在防控疫情的過程中，找到了新的增長點、蓄積了新的動能、釋放著新的活力。

文章指出，古人講：「智者慮事，雖處利地，必思所以害；雖處害地，必思所以利」。這次疫情，既給經濟帶來新挑戰，也給加快科技發展、推動產業優化升級帶來新機遇。

一方面，一些傳統行業受衝擊較大，而智慧製造、無人配送、線上消費、醫療健康等新興產業則展現出強大成長潛力，網路購物、生鮮電商、線上教育等新興服務業態快速擴張。大陸完全可以在推動產業數位化、數字產業化的過程中，讓傳統產業升級換代、讓新興產業蓬勃發展、讓優勢產業擴大優勢。

另一方面，在應對疫情過程中，也暴露出公共衛生設施、應急能力建設、物資儲備體系等領域投入不足等問題。短板，從另外一個角度來看，也是潛力。大陸完全可以加快堵漏洞、強弱項，把短板變成「潛力板」，為發展打開新空間。

(中時 )