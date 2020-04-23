中國手機知名品牌華為日前舉辦攝影比賽，宣傳片中使用多張驚豔全場的照片，當時他們強調都是用自家手機拍出來的，不過事後卻遭人抓包，有部分的照片都是使用單眼相機拍的，最終官方承認過失並發文道歉，稱這些行為是小編的疏失。

由華為主辦的攝影比賽「2020華為新影像大賽」於8日開放報名，「華為終端雲」官方微博帳號日前也發文告訴參賽者這些消息，同時發布一段號稱由華為手機拍攝出來的照片大合輯，宣傳影片的尾聲，他們強調這些照片「均由華為手機拍攝」，不過卻遭人戳破謊言。

華為強調照片自家拍攝，但卻被人戳破謊言。（圖／翻攝自微博）

曾參加蘋果手機於2018年舉辦iPhone攝影比賽的趙華鵬日前就在微博發文，他認為影片中部分照片有些眼熟，事後將照片跟系統做比對，發現裡頭的照片並非全由華為自家手機拍攝的，有些照片是使用Nikon D850 單眼相機拍攝。

眼見事態嚴重，華為趕緊在官方帳號道歉滅火，他們提到，在這部宣傳片中選取多名攝影師大約30幅作品，希望能讓這些照片被更多人看到，但由於「小編的疏失」，在影片尾聲誤植「作品由華為手機拍攝」，所以向大家道歉。

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(中時電子報)