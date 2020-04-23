新冠肺炎病毒重創美國，除了染疫及病逝人數居高不下，也對經濟造成嚴重打擊。川普集團（The Trump Organization）位於華府的川普國際飯店（Trump International Hotel），因疫情影響，業績直線下滑，近日傳出向美國總務署 (General Services Administration)提出延後繳交租金的請求。對此，美國總統川普（Donald Trump）的次子艾瑞克川普（Eric Trump）已出面證實。

川普國際飯店在2016年底開業，由川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）和次子艾瑞克川普負責經營，因多次爆出接待各國外交官和企業家，遭批以自家財團接待並收取國外政府的款項惹議，川普也因此曾透露想以5億美元（約新台幣150億元）的價位出售飯店租賃權。

根據《紐約時報》報導，因為爆發新冠肺炎疫情，截至目前為止美國確診已突破84萬例、死亡人數也超過4.6萬人，美國政府不斷宣導要民眾待在家裡、避免不必要的旅遊活動，使得飯店入住率大減、業績下滑，不得已才申請延後每個月應繳納約268,000美元（約台幣806萬元）的租金。

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(中時電子報)