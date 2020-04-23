原油價格止跌反彈，以及美國國會將通過規模近5000億美元的擴大紓困案，助小型企業度過新冠肺炎危機，受此激勵，周三華爾街股市大漲。

美國參議院通過近5000億美元的新紓困計畫，預計眾議院將在周四表決予以放行。此前美國政府推出的數兆美元紓困振興方案，已帶動美股從3月的谷底反彈。

周三收盤，道瓊工業指數漲1.99%，為23,475.82點。標普500指數漲2.29%，為2,799.31點。那斯達克指數漲2.81%，為8,495.38點。 標普500指數11大類股齊揚，以科技股漲3.87%表現最佳。歐美原油期貨價格在大跌兩日後反彈，帶動能源指數勁揚3.6%，漲幅居次。

網飛（Netflix）下跌2.9%，其第一季新增付費會員數暴增，但警告如果防疫封鎖措施解除，下半年營運將減弱。

羅素2000指數上漲1.4%，但與2月觸及的高點相比仍下跌近30%，顯示近來小型股表現不如大型企業。分析師表示，中小型股尚未復甦，顯示經濟仍有問題。

費城半導體指數大漲5.9%，創下4月6日以來最大單日漲幅。

(時報資訊)