影》防疫拉警報 侯友宜出席新北疫情應變會議 08:542020/04/23 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】新北市長侯友宜出席新冠肺炎疫情第46次應變會議｜2020.4.23 海軍敦睦艦隊染疫，恐成台灣防疫破口，各縣市為了嚴防疫情擴散，紛紛上緊發條，今日新北市長侯友宜出席因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第46次應變會議，要為這次事件的重點區域做好防疫規劃。 講到快哭！軍艦爆發染疫事件 館長：我真的很憤怒 公然滅證？敦睦支隊長備詢話還沒說完 電話竟被搶走！ (中時電子報) #侯友宜 #應變會議 #疫情 #出席 #拉警報 也許您會感興趣 推薦閱讀 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 艦隊加類包機 檢疫所爆大量 04:102020/04/20 政治要聞 3分運氣用完 快補防疫破口 04:102020/04/20 政治要聞 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 川普啟動疫情調查 欲派員赴中 04:102020/04/21 全球財經 誠實以對 蔡令究責不能迴避 04:102020/04/21 政治要聞 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 哈爾濱疫情擴散 內蒙遼寧失守 04:102020/04/21 兩岸要聞 新冠若結合流感 今冬疫情更凶猛 04:102020/04/23 國際大事 政治熱門新聞 柯文哲批買口罩跑2趟很麻煩 釣出唐鳳神回！ - 政治 公然滅證？敦睦支隊長備詢話還沒說完 電話竟被搶走！ - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 政治 綠委批陳道輝哭不是男子漢 宅神用打油詩完爆 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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