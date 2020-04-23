【現場直播】新北市長侯友宜出席新冠肺炎疫情第46次應變會議｜2020.4.23

海軍敦睦艦隊染疫，恐成台灣防疫破口，各縣市為了嚴防疫情擴散，紛紛上緊發條，今日新北市長侯友宜出席因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第46次應變會議，要為這次事件的重點區域做好防疫規劃。

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(中時電子報)

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