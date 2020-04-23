台虹(8039)第1季稅後盈餘為0.84億元，季減48.17%，但優於去年同期虧損716萬元，每股盈餘為0.4元，由於客戶補庫存效益，台虹科技第2季滿載生產，訂單狀況優於預期，台虹科技預估，上半年業績可望比去年同期好。

儘管第1季逢農曆年長假及大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，台虹因主要廠區在台灣，營運未受到疫情太多影響，今年第1季合併營收為16.14億元，季減17.62%，年成長17.58%，營業毛利3.4億元，單季合併毛利率21.07%，季減3.83個百分點，年成長9.64個百分點，營業淨利1.26億元，營業淨利率7.81%，季減5.2個百分點，年增11.53個百分點，稅前盈餘1.01億元，季減47.75%，稅後盈餘0.84億元，季減48.17%，但遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘0.4元。

台虹表示，109年第1季合併營收較去年同期營收增加17.58%，其中電子材料事業較去年同期成長22.29%。

台虹高雄廠現有7條塗佈機及8條壓合機，大陸南通廠亦已陸續進駐壓合機及塗佈機，據了解，目前已裝機完畢，並開始小量試產，根據台虹規劃，南通廠初期將建置2條壓合機及2條塗佈機，並以供應大陸手機廠為主，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

由於客戶訂單優於預期，台虹科技第2季滿載生產，台虹科技預估，上半年業績可望優於去年同期，雖然下半年仍須觀察全球新冠肺炎疫情對終端需求的影響，但只要疫情不進一步惡化，第3季旺季仍可期待。

台虹2019年合併營收為75.83億元，營業毛利為17.39億元，營業淨利為7.4億元，稅前盈餘為7.92億元，稅後盈餘為6.3億元，每股盈餘為3.02元，公司董事會決議每股配息2.5元。

在新產品佈局方面，台虹將LCP視為今年營運重點，LCP設備將於4月中下旬進駐，公司目前已經送樣，至於「高頻純膠」市場接受度很高，各大手機品牌廠很有機會使用，兩項產品將成為公司未來營運重要新動能。

(時報資訊)