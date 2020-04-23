美股消息面：

1.美國與伊朗之間的緊張關係再度升高，以及美國原油產量減少、汽油庫存增幅小於預期，受此激勵，周三紐約6月期油大漲2.21美元或19.1%，為每桶13.78美元，自前一日觸及的21年低點反彈。倫敦布蘭特6月期油收漲1.04美元或5.4%，為每桶20.37美元。美國總統川普表示，已下令美國軍艦可擊沉近距離騷擾的伊朗武裝艦艇。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加1502.2萬桶，少於市場預估的增加1515萬桶。汽油庫存增加101.7萬桶，少於市場預估的增加357.8萬桶。蒸餾油庫存增加787.6萬桶，超出市場預估的增加275萬桶。上周美國煉油廠產能利用率下滑1.5個百分點，美國原油進口量減少19.7萬桶/日。

3.美元偏軟，以及資金轉向避險資產，周三紐約6月期金大漲50.5美元或3%，收在每盎斯1738.30美元，創下一周新高。5月期銀收漲45.9美分或3.1%，為每盎斯15.335美元。

(時報資訊)