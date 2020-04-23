《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（23）日的國際新聞重點。

【1】 主動請辭？譚德塞：很忙 沒精力回應

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞天在日內瓦例行記者會上表示，世衛1月30日宣布重大公衛緊急事件時，大陸以外的病例只有82例且無死亡案例，世衛提醒全球疫情的時間點，他自認很正確，足夠全世界因應；至於是否請辭，他表示沒有額外精力回應這些問題。

【2】 新冠疫情18萬死 WHO：病毒短期不會消失

世界衛生組織今天表示，新冠病毒將伴隨世人很長一段時間，多數國家目前仍在抗疫初期階段。據統計，台北時間今天凌晨3時，全球新冠肺炎死亡病例已增至18萬1234例，確診逾260萬2670例。

【3】 新冠若結合流感 今冬疫情更凶猛

美國疾病控制和預防中心（CDC）主任芮斐德提出警告，美國進入冬季可能會有第二波新冠肺炎疫情，且可能和流感重合，情況或更糟糕。英國專家昨日也示警，英國將「無法避免」面臨第二波疫情，會對英國醫療系統造成打擊。

【4】 美澳領袖遊說德法 疫起調查

自美密蘇里州開第一槍，控告大陸在遏制疫情上未竟全力，並要求賠償百億美元經濟損失後，澳洲總理莫里森前晚與美國總統川普，還有德國及法國領導人通電話，希望他們支持就新型冠狀病毒疫情展開國際調查。

【5】 油價走高美股收紅 道瓊漲幅近2%

華爾街股市今天隨美國油價反彈，收復前兩個交易日的部分失土。道瓊工業指數今天收盤上漲456.94點，漲幅1.99%，以23475.82點作收。油價反彈，投資人期待有更多刺激經濟措施，以因應新冠疫情衝擊，歐洲三大指數今天也收漲。

(中時電子報)