海軍爆發新冠肺炎群聚感染，國防部長嚴德發率將領鞠躬道歉、自請處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將，調離現職，總統蔡英文也出面致歉。不過，出了這麼大的事，卻不見參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌兩人。

國防部召開記者會，公布首波懲處名單，高嘉濱中將、陳道輝少將調離現職、接受調查。國防部長嚴德發與海軍司令劉志斌，則向蔡英文自請處分。昨日蔡英文表示，海軍這趟任務在防疫出現這麼大的違失，讓國人因此承擔疫情風險，「我要致上我的歉意」。

海軍司令劉志斌。（圖／資料照）

名嘴黃世聰在節目《關鍵時刻》中表示，這次蔡英文必須把她的責任展現出來，國軍是全體國人的軍隊，觀感相當重要，參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌，「這兩個被人家說，其實都是蔡英文的愛將」，也就是說，蔡英文在過去一段時間，似乎對於軍中人士，尤其她可能蓄意要培養的人，砍不下手。

黃世聰指出，劉志斌出過非常多事，因他是蔡英文的首任總統府侍衛長，所以兩人關係相當不錯，2016年永和侍衛室發生侍衛清槍管時，意外觸發子彈，2017年永和官邸多次發生性騷擾、違法事件，他也完全沒事，後來私菸案，劉志斌也被追查發現有買私菸，他還是繼續升官，從少將一路升到上將，只有2年10個月，升的速度相當快。

主持人劉寶傑提到，這次總統府發生私菸案，當時的侍衛長是張捷，張捷的前面就是劉志斌，往前查了後，不是只有張捷在蔡英文任內買私菸，劉志斌的任內也有，結果張捷完蛋了，劉志斌還可以升到海軍司令。

黃世聰透露，民進黨對劉志斌的評價是「比較乾淨」，因海軍牽涉到很多採購得事宜，也沒有軍中包袱，是未來可以培養的人物，「某種程度來說，他跟民進黨的關係，算是軍隊中比較好的」。

參謀總長黃曙光。（本報資料照片）

至於黃曙光任內，也發生虐狗案、少校安非他命事件，而大家最印象深刻的就是2016年雄三誤射，導致1死3傷，當時他就是海軍司令。事情發生時蔡英文在外訪，看到消息後非常生氣，把黃曙光找來，據說黃曙光一邊報告一邊落下男兒淚，蔡英文後來拍拍他的肩說，你以後就好好把它管理好、好好做好，這件事情就這樣過去了。

劉寶傑驚訝，「不對，應該說你哭什麼哭，把問題給我解決，哭什麼哭」。

黃世聰表示，黃曙光也被踢爆，為什麼可以升很快，他是前國防部長李喜名拉拔起來的，聽說後來搭上民進黨，關係不錯。黃世聰認為，既然是軍隊國家化，呼籲蔡英文應要公私分明。

蔡英文昨日表示，現在國內外疫情緊急，海軍在防疫上出了疏漏，已經要求以誠實作為最高原則，國防部也檢討4大缺失，這只是初步，完整調查清楚後，「我絕對不會護短」。

(中時電子報)