大陸《科技日報》23日報導，疫情期間，線下消費凋敝，對於在互聯網衝擊下，本來就處境艱難的實體書店來說，無異雪上加霜。為自救，也為轉型，實體書店開始了「外賣」業務，用戶可以在外賣平台像點餐一樣買書。

報導稱，北京市委宣傳部組織的相關調研發現，受新冠疫情影響，八成線下書店沒法開業迎客。

資金補貼扶持的同時，企業也希望政府能夠協調資源並搭建平台，幫助書店拓展收益領域，將傳統書店搬到互聯網平台成為一個突破口。3月第一周，北京市「和美團」完成了「實體書店＋美團平台計畫」產業協同框架協議，首批入駐的72家實體書店既包括北京圖書大廈、新華書店、三聯韜奮書店等大型書城，也有鍾書閣、言幾又、碼字人等特色書店。

言幾又書店相關負責人表示：「疫情期間全大陸的62家門店的銷售額比去年春節同期下降了95％，這是接受外賣業務的最直接原因。（外賣）比普通的線上商城更快，基本上半小時就可以把書送到手上。」實際體驗發現，只要在外賣平台上搜索附近的書店就可以直接買書，像點外賣一樣選書、結算、收貨，還有折扣、滿減、運費減免等多種優惠活動。

值得注意的是，首批72家實體書店均以整體業務形式入駐美團，圖書、文創、文具和餐飲零售等商品，將享受同一優惠費率。

而在衝擊疫情衝擊、挽回銷量之外，線上化、數位化是實體書店外賣業務更重要的意義。

據美團有關負責人介紹，此次美團與北京市實體書店的合作，本質是將書店的線下服務數位化，通過互聯網平台展示、營運、配送的體系，全方位加速實體書店線上化進程，實現網路與現實營運的貫通。

特殊時期，平台為這些書店量身定制了入駐、營運、培訓輔導等系列輔導手冊；上線後，還會提供降低服務費率、流量補貼、共創相關獎勵計畫等組合扶持方案，以此幫助它們盡快完成線上化。有書店表示，從提交申請資料到註冊通過，入駐外賣平台耗時不超過一天時間。

(中時 )