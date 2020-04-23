香港銅鑼灣書店老闆林榮基，21日在台北市遭人潑漆恐嚇，警方獲報後迅速掌握犯嫌身分，22日在高雄逮捕涉案曾士峰、曾士晟兄弟及男子鄭啟龍。台北地檢署訊後認為尚有共犯、證人未到案，3人有串、滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見，但台北地院認為無羈押必要，裁定交保。台北地檢署不服，23日將向高院提抗告。

北檢23日表示，檢方尚未收到裁定，收到裁定後會研究抗告理由。

65歲的林榮基自去年4月流亡台灣迄今，25日欲在台北捷運中山站旁開設「中山銅鑼灣書店」，未料21日上午8時許，林在附近巷弄吃早餐，突遭1名黑衣男潑紅漆，他立刻追出店外，但對方已跑遠，只能報案。

北市警方及刑事局成立專案小組，發現犯嫌搭車潛逃至高雄，21日深夜驅車南下，陸續逮捕潑漆的曾士峰，在案發現場指使的鄭啟龍，及負責把風的曾士晟。警方初步了解，嫌犯供稱對林的募款行為不爽，才會潑漆洩憤，否認有其他共犯。

台北地檢署訊後認為尚有共犯、證人未到案，3人有串、滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見，北院認為3人沒有羈押必要，裁定曾士峰1萬元交保，曾士晟6000元交保，鄭啟龍2萬元交保，3人均限制住居，每週一、三、五需按時向轄區派出所報到。

(中時 )