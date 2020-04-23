海軍敦睦艦隊磐石號支隊長陳道輝昨日接受立法院電話質詢，過程中一度哽咽，直呼自己可以用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情；表示自己被隔離的這五天是他海軍生崖30年來最痛苦的時刻！但陳道輝的報告內容仍與國防部的說法有出入，讓人疑惑。

陳道輝指出，艦上發燒的5人中，其中一人較嚴重發燒達兩天，他有回報。但其他幾位，陳道輝坦承並沒有回報，因為醫療小組回報是一般感冒；而對於艦隊歸國後，「誰決定解散休假的？」陳道輝表示他沒這個權限，奉命執行，但「我表現的沒有按照我自己的想法去做，按照命令執行，讓部長、司令遭受困擾」。

這句話讓網友看傻了，直呼「這根本就是明說了上面不尊重專業」、「陳道輝講完這句話電話就被抽走了」、「國防部是怕他接下來說得太勁爆嗎？」、「傻眼，國防部還想騙」、「讓他說啊！」、「上頭錯誤的決定要下屬執行，最後要下屬扛，官啊！」

(中時電子報)