近年全球環保意識抬頭，國際大廠紛紛開始推出環保再生產品，遠東新(1402)再生酯粒(R-PET)近2年來持續透過併購和擴產增加總產能。法人預估化纖事業部的產品組合將逐年優化。遠東新去年EPS為2.15元，今年股息配發1.5元現金股利。

遠東新在2018年再生酯粒(R-PET)產能22.5萬噸，約當聚酯總產能的10%，為全球第二大再生酯粒廠商，而2019年6月遠東新宣布收購美國俄亥俄州的綠色回收企業Phoenix Technologies，其再生酯粒年產能3.6萬噸，已於同年7月開始運轉。2020年另規畫日本第二條年產能5萬噸的新線(預計第二季底投產)。至於東南亞的菲律賓有年產能1.8噸的新廠。

法人表示，雖近期有COVID-19疫情影響、東京奧運亦確定延後一年舉辦，然公司表示目前日本新線仍按計畫進行中。

在全球環保意識抬頭下，國際大廠如Adidas宣示於2024年所有鞋類與服飾將100%使用再生聚酯纖維、可口可樂多年前即推出再生酯粒製作的寶特瓶、Nike目前75%的產品已包含再生原料，再生酯粒的需求逐年提升，亦拉抬與一般原生酯粒之間的價差。

(時報資訊)