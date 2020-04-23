男人總以「金槍不倒」、可以一夜3次郎自豪，但如果以為這樣就是猛男，那就錯了，從醫學的角度來度，要是「升旗」的時間過久，就得去看醫生了。

據陸媒報導，大陸一名男子下班後回家發現自己「金槍不倒」，當晚就與老婆大戰2回合，沒想到第2天早上仍然堅挺，還下面「鼓鼓的」去上班，嚇得趕緊跑去看醫生後，卻被告知以後可能很難再「升旗」。

北大醫院男科中心袁亦銘副主任醫師表示，男性異常勃起是陰莖持續充血，要是連續4個小時完全沒有疲軟，意味陰莖的2條血管出了問題，不是供血過多，就是不能回血，導致陰莖持續充血，即所謂的「金槍不倒」。

異常勃起最危險的是情況是「靜脈型異常勃起」，必須儘快治療，否則會造成永久性陽痿。而靜脈型的異常勃起有3個時間點，分別代表不同的危險指數，如果出現下列3種情況就須趕快就醫。1、 4個小時持續勃起不退，2、12個小時陰莖出現缺氧表現，3、24個小時陰莖缺氧造成功能損害。

(中時電子報)