與台灣藝人同名的香港性感女星白雲，擁有天使臉孔、魔鬼身材，尤以E罩杯「導彈奶」著稱，而她2017年嫁入豪門，成了富貴人妻之後減少了演藝工作比例，轉行當起網紅，尺度甚至比婚前寬，不時在IG分享性感美照，因此累積不少粉絲追蹤訂閱，沒想到她自曝閨密傷她很深，最自豪的部分竟被嫌棄，還要她縮胸。

昨白雲在IG回應網友問題，表示學會愛自己很重要，「這樣無論離開誰，去到哪裡，你都可以過得很好很開心」，而首要任務，是從身邊的人所說的話裡，找到愛自己的原因，白雲解釋不是指好話，畢竟好話的真實難辨，壞話就不同，「無論是善意的批評，還是諷刺中傷，都可以讓你學到東西或堅定自己」。

接著她竟曝光自己的閨密們，說話往往都讓人重傷，例如討論胸型，竟嫌棄她的招牌導彈奶，「C cup好夠啦，穿衣服好看，E 好兀突(難看)」，還要白雲把美照裡的胸部修小一點，當然也沒放過她的身材，「在娛樂圈，屁股大腿粗真的不行 ，你怎麼辦呀！」，連白雲的興趣Freedive(自由潛水)都被酸「就是沒事幹去做的事，free呀」。

然白雲卻說，這些重傷的話，都讓他更愛自己的身材、更堅持做自己、每天都更開心地原因，而這些念頭不是為了讓對方生氣，因為「人家根本不在乎你在做什麼，她們只是自己過得不順不爽不溫不火，然後打擊一下別人找心理平衡」，呼籲大家遠離、忽略負面人，轉念想想這些重話也是幫助自己，也不用改變他們的想法，「尊重他們的想法，勿須爭辨，因為自愛並不是自私」。

(中時電子報)