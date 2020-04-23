許多人下班後會去全聯買菜，近日有網友分享經驗，埋伏等到全聯打6折，直接帶回3盒草蝦、2盒透抽、綠葡萄和2罐香蒜黑胡椒，划算價格引發網友熱議，也太幸運！今天也要去埋伏一下。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，下午路過意外看到草蝦，因此埋伏到下午4時30分，終於通通入手！還買到好吃的透抽，連調味品也打折，香蒜黑胡椒平常一罐就要42元，特價以後二瓶63元。

貼文曝光後，立刻引發熱議，「6折真的是很難遇到」、「好羨慕我都遇不到」、「平常都只有8折」、「曾買過6折豬腳，超美味」、「蝦子很不錯，想買」、「全部六折好厲害，超划算」、「今天也衝了」。

但也有網友表示，「怕...八折海鮮我都不敢碰，竟然還有敢買一堆六折的勇者！」、「我買過6折的透抽，口感很可怕」。至於打折時間，每家店都不太一樣，有些等到5點多才貼，因此網友建議，直接問店員比較快。

(中時電子報)