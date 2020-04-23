台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳有十人包廂可供一家人享用母親節大餐。（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北新板希爾頓酒店獨立包廂享用10人桌菜，每桌16,800元+10%。（圖／台北新板希爾頓酒店）

台北晶華酒店「母親節_Lady M寵愛女王私人包廂宴」每桌13,800元，隨桌附贈六吋Lady M千層蛋糕。（圖／台北晶華酒店）

台北寒舍艾美酒店釋出2樓宴會廳5間高檔包廂，推出母親節套餐。（圖／台北寒舍艾美酒店）

5/9日與5/10日訂台北寒舍艾美酒店「母親節包廂午間饗宴」，4月25日前預訂與付訂，即贈母親節限定蛋糕乙個。（圖／台北寒舍艾美酒店）

母親節到了，孝親子女想請媽媽到五星級飯店吃好料，卻又擔心人多群聚怎麼辦？鑑於不少人都有類似想法，台北晶華、寒舍艾美、萬豪，以及新北新板希爾頓酒店，都釋出了宴會廳或多功能會議廳的獨立包廂，讓客人得以在私人包廂內擺桌為母親節舉辦家宴。而香格里拉台北遠東國際大飯店則是將館內多間客房「改造」成專屬用餐包廂，讓每個家庭尊享貴賓級禮遇，直接在景觀客房內享用中式佳餚歡慶母親節。

新冠肺炎疫情衝擊觀光飯店住房與餐飲生意，由於公司行號與機關團體大幅減少社交應酬，所以各大觀光飯店原本以商務人士為主力的宴會事業與包廂餐飲生意急凍，也因為「虛位以待」的宴會空間與包廂增加了，加上消費者配合防疫更加重視社交距離，業者決定釋出宴會空間與頂級包廂供客人作為慶祝母親節家宴使用。

晶華酒店宴會廳釋出4樓的9間私人包廂，推出12,800元起的母親節包廂饗宴，其中值得一提的「Lady M寵愛女王」私人包廂宴，每桌5人專案價13,800元、10人25,800元，家人除了擁有獨立的用餐包廂，以及位上的台式招牌手路菜餐點外、重頭戲甜點則是每到母親節總是瘋狂熱銷的Lady M貴婦級6吋千層蛋糕，專案還包含感恩鮮花以及嚴選紅酒。選擇10人的專案還可獲贈價值萬元的晶華酒店「雲天露臺客房一晚」或沐蘭SPA「旅人最愛」芳香療程好禮二選一，以豐富內容爭取訂單。

台北寒舍艾美酒店宴會廳2樓擁有5間高雅包廂，30坪的寬敞舒適空間，過去即常用來作為私人聚會場地。寒舍艾美宴會廳5月9日10日午宴時段中午12點至下午3點，推出「母親節包廂饗宴」中式套餐每桌8人、16,888元＋10％。主廚推薦菜色包含：花膠家鄉拆魚羹、青花椒波士頓龍蝦鮮露、燒烤煎焗戰斧豬肋排等，兩日限量共10組。專案亦包含特色桌花布置、果汁與汽水無限暢飲，且加碼贈精選紅酒2瓶。4月25日前完成預訂與付訂，加贈母親節指定蛋糕乙個。

台北新板希爾頓酒店宴會廳在母親節週末兩天也推出母親節桌菜專案，獨立包廂每桌16,800元＋10％(10人一桌)，可享全家人團聚的獨立空間。挑高6.5米的宴會樓2樓如意廳，也特別席開6人小家庭專案，每桌10,800元＋10％)。今年恰逢農曆閏四月，傳統習俗為已出嫁的女兒要在閏月開始以前買豬腳麵線幫父母添福添壽，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，若預訂宴會廳母親節桌菜除了席間可享果汁無限暢飲及紅酒每桌一瓶，每桌再加贈新板希爾頓福壽「希」樂豬腳禮盒一份。

疫情期間，考量民眾包廂用餐的需求，台北萬豪酒店〈宴客樓〉中餐廳特別開放獨立包廂用餐、不設低消，並推出4人享用的「口福小宴」，4人享用午間限定優惠價2,400元，等於每人僅需600元(一成服務費外加)，每間包廂設有獨立洗手間，標榜衛生環境令人放心，並由老廣師傅開出人氣菜單，民眾可去電詢問母親節是否仍有包廂。

香格里拉台北遠東國際大飯店館內各餐廳都有母親節大餐，且另設計外賣的母親節大餐。除此，飯店並特別將多間客房打造成專屬用餐包廂，讓每個家庭尊享貴賓級禮遇，直接在景觀客房內享用中式佳餚歡慶母親節，免包廂費，餐費每桌10人22,888元＋10％，標榜約原價7折，每桌贈送果汁無限暢飲及母親節蛋糕「蜜之繆斯」，康乃馨桌花佈置還可帶回家。

(工商 )