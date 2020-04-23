油價反彈，美股也隨著反彈，台股23日開在10,370.13點，漲幅逐漸擴大逾百點，三王台積電（2330）、鴻海（2317）及剛宣布股利的大立光（3008）領漲。

受到德州儀器財報創佳績帶動半導體類股跳高、油價反彈、美國國會即將通過規模接近5,000億美元小型企業補助方案的激勵，美國四大指數22日全面跳漲。

道瓊工業平均指數4月22日上漲1.99％（456.94點）、收23,475.82點。那斯達克指數勁揚2.81％（232.15點）、收8,495.38點。費城半導體指數大漲5.88％（93.43點）、收1,682.12點。

元富投顧指出，近期油價強力反彈，卻又戲劇性的重挫，且第二季有破底危機，代表從各項經濟數據來看，不論是美國、中國或者澳洲、歐洲各國，所呈現出來的GDP都是前所未有的負成長，而且第二季也不太樂觀，大眾期待的下半年開始全面大幅成長，似乎也要看未來疫情的發展才能完全掌握。

目前投資人都只是短線應對，一旦再有疫情又擴大延長情形，漲多的股市，仍有再下跌的風險，反彈10,500～10,700點，依舊減量經營。

(工商 )