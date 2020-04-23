國防部敦睦磐石艦出現2例新冠肺炎確診案，疫情恐怕還有後續。民進黨立委高嘉瑜表示，隨磐石艦出訪的康定軍艦、成功級岳飛軍艦，也有3人發燒，且這是部長在立院報告所述，她質疑國防部「對底有沒有誠實以對？還是繼續說謊？還能相信國防部嗎？」。

海軍敦睦艦隊磐石艦累計28人確診，高嘉瑜昨22日就此在臉書發文，以7點質疑深入追蹤「國防布」，第一，國防部報告稱支隊長沒通報發燒？支隊長電訪說用生命保證沒隱匿，有通報一例發燒！國防部說還要調查。高嘉瑜痛批，究竟是誰在說謊？國防部沒調查清楚，甚至沒求證支隊長，就以支隊長隱匿沒通報為由懲處支隊長！要支隊長一人全扛隱匿責任？

高嘉瑜指出，國防部長早上說離開帛琉25天後有出機密任務去其他地方，下午又改口。並強調，磐石艦3/5就出港，不是境外感染是哪裡感染？帛琉目前都是零確診，有接觸磐石艦官兵目前初檢也是零確診？如果不是帛琉，也不是台灣，「是否是在機密任務中感染？」。國防部說船上有發燒就要立刻返航，是否為了機密任務隱瞞疫情而堅持0發燒，不返航？卻要支隊長扛？

高嘉瑜解釋，羅斯福號航母在3月24日傳出疫情，媒體在3/31頭版報導。「國防部高層卻無人關心磐石艦士兵身心狀況，竟隨便用遠洋漁船標準比照，無視艦上發燒及靠岸需隔離14天規定」。「把責任推給海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將，就能了事嗎？」「羅斯福號」艦長下台後，美國海軍部長也下台，台灣呢？

高嘉瑜強調，部長說除磐石艦，康定號、岳飛號有3人發燒，但檢驗結果呈陰性無確診。

蔡總統請國防部要「誠實以對」，在軍中「誠實需要勇氣」、陳時中部長說，軍中文化「下情難以上達」，「所以我們還能相信國防部嗎？軍中文化如何改革？」。

(中時電子報)