開計程車的小黃司機，因為每天載送的客人多，遇到千奇百怪事情的機率比較大。近日《小明星大跟班》節目，邀請多位「老司機」分享載客經歷，有位司機就提到，曾載過小情侶，要求從信義區開到淡江大學，結果竟在後座忘情恩愛，甚至還傳出令人害羞「洗手的聲音」，讓在前座開車的司機，只能靠放大音樂聲化解尷尬，內心不禁吶喊：「勇氣是梁靜茹給你的嗎？也太敢了。」

「老司機」Enzo在節目分享提到，他某次清晨5點左右，在信義區夜店外排班，遇到一對情侶上車，要求司機從信義區開車到淡江大學，他當時心想這麼遠的車程真是賺到了，結果當車資跳表到400塊，差不多道路程的一半時，他忽然聽到女生說：「不要這樣，這邊在外面」；男生則安撫：「沒關係啦！」Enzo表示，他聽到這裡已大概意會，後座的小情侶在做什麼。

「老司機」Enzo在節目分享尷尬的載客經驗。（圖／翻攝自YouTube）

結果過了5分鐘後，Enzo提到，他忽然聽到後座傳出像是「洗手的聲音」，當下他覺得超尷尬又納悶：「為什麼不去旅館？你那個勇氣是梁靜茹給你的嗎？也太敢了。」因為載到這類客人實在太尷尬，他只好車內音樂開到最大聲，以暗示這對情侶，沒想到對方反而覺得有音樂聲掩護，更加忘情投入。

後來Enzo一路尷尬地開到目的地，車資跳表到大約700多元，後座的男方下車時，掏出1千元豪氣對Enzo說：「大哥不用找了」，也讓他留下深刻的載客回憶。

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(中時電子報)