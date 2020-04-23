大陸中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華21日至22日在河南、山東實地巡視夏糧和生豬生產工作，他強調，將按照大陸國家主席習近平的指示精神，與共產黨中央、國務院決策進行部署，堅持穩控夏糧生產，推進生豬產能恢復，並實現糧食、生豬穩定供應。

目前，河南、山東兩省是大陸夏季糧食的主要產區，也是生豬生產大省，胡春華強調，當前經濟發展面臨前所未有的挑戰，糧食、生豬生產對於確保糧食和重要副食品的食品安全意義重大。

胡春華提到，現在首要克服的是新冠肺炎疫情的影響，細化目標、確分配責任，切實把各項政策措施落到實處；另外，要加強夏糧田間管理，加大小麥條鏽病、赤黴病等重大病蟲害防控力度，推進統防統治、聯防聯控，落實「一噴三防」等關鍵措施。

對於預防工作，胡春華要求，要密切關注苗情發展，提早防備乾熱風、爛場雨等自然災害；要保持生豬生產恢復發展的勢頭，支持養殖場戶補欄增養，加快新建、改擴建養豬場，多管道增加種豬供應；另外，非洲豬瘟的防控仍要確切落實，強化疫情監測排查和生豬調運監管，做到早發現、早報告、早處置，防止疫情擴散。

(旺報 )