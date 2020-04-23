大陸A股23日兩市高開，滬指漲0.23％，深成指漲0.38％，創業板指漲0.49％；尤其，機改食品、農村電商、大豆、玉米、數位鄉村等農業類股大幅高開，領漲兩市；另外，流感、醫療器械、疫苗等抗疫股捲土重來；汽車、白色家電、半導體等類股漲幅居前；不過，機場航運、雲端辦公、雲端遊戲、數位貨幣等類股跌幅較大。
華福證券指出，預判短期繼續圍繞34日均線（2825）一線來回震蕩的機率大，建議投資者總體控倉下，快進快出為主；另外年報、季報進入最後的公布階段，業績的好壞會波及股價的波動，建議嚴格審慎手中個股，迴避高商譽、高質押等特徵的個股。
港股方面，恆指今日開盤上漲0.38％，恆生國企指數漲0.48％，紅籌指數漲0.90％；大部分板塊飄紅，消費品業領漲，能源業表現較好，「三桶油」走高，原材料業、醫療保健業、地產業漲幅居前；金融業逆市下跌。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。