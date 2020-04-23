大陸A股23日兩市高開，滬指漲0.23％，深成指漲0.38％，創業板指漲0.49％；尤其，機改食品、農村電商、大豆、玉米、數位鄉村等農業類股大幅高開，領漲兩市；另外，流感、醫療器械、疫苗等抗疫股捲土重來；汽車、白色家電、半導體等類股漲幅居前；不過，機場航運、雲端辦公、雲端遊戲、數位貨幣等類股跌幅較大。

華福證券指出，預判短期繼續圍繞34日均線（2825）一線來回震蕩的機率大，建議投資者總體控倉下，快進快出為主；另外年報、季報進入最後的公布階段，業績的好壞會波及股價的波動，建議嚴格審慎手中個股，迴避高商譽、高質押等特徵的個股。

港股方面，恆指今日開盤上漲0.38％，恆生國企指數漲0.48％，紅籌指數漲0.90％；大部分板塊飄紅，消費品業領漲，能源業表現較好，「三桶油」走高，原材料業、醫療保健業、地產業漲幅居前；金融業逆市下跌。

(旺報 )