居住在美國加州的一位媽媽貝特西(Betsy Ross)，日前帶3個小孩到公園遊玩，發現有一窩鴨巢遭到破壞，他們一家人靠近查看鴨巢，發現裡面還有一顆鴨蛋，部分外殼有些損傷，小孩們拜託貝特西將鴨蛋帶回家，看能不能孵出小鴨。

因為專業孵蛋器要價不斐，貝特西與當地野生動物組織討論過後，決定自行孵化這隻小鴨，如果孵化成功，可以交給動物組織接手照顧，貝特西開始了35天孵蛋之旅，她能想到最適合小鴨寶寶溫度的地方，就是她的「胸部」！

貝特西將鴨蛋夾在乳溝，不管去哪都帶在身邊，連睡覺也只能平躺，才不會誤傷鴨蛋，只有洗澡時才會分開，這時貝特西就會讓老公把鴨蛋小心捧在手裡，直到35天後終於聽到破殼的聲音，她將蛋放進盒子裡等待，卻毫無動靜，後來詢問獸醫才知道小鴨被膜困住，貝特西拿濕紙巾包裹蛋殼周圍，並塗上了一層新孢黴素(抗生素)，保證不會被感染，成功從蛋殼中取小鴨。

剛出生的小鴨非常虛弱，但貝特西相當有耐心且小心照顧，直到某天起床，發現小鴨開始自行走動，看起來就是一隻健康的「帥鴨」，每天跟著貝特西走來走去，似乎已經把她當成媽媽了。

(中時電子報)