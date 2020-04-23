台積電(2330)今日隨著美股勁揚而開高，開盤漲6元至300元，漲幅1.9%。台積電昨日股價震盪後僅小跌1元，外資仍賣超6088張，外資連三日共賣超台積電股票22820張，較上周轉為較保守。

台積電在紐約交易所掛牌的ADR周三收52.95美元，上漲1.58美元或3.08%，台積電ADR收盤價折合新台幣每股約318.75元。

台積電周三隨著美股下挫而開低，股價開低0.5元但隨後跌幅擴大，一度下跌4.5元至290.5元。盤中買盤進揚，支撐股價收盤僅小跌1元為294元。

台積電在剛公布之108年度股東報告書中，指出先進製程持續加速研發，期待5G相關及高效能運算（HPC）帶動未來幾年之強勁需求。但若疫情持續且加劇，仍可能對營運帶來重大的不利影響。

台積電上周四(16日)法說會釋出樂觀預期，第二季業績平穩於高檔，2020全年營收上看成長19%。台積電的財報以及展望均優於預期，外資認錯回補，上周五(17日)外資買超逾5.7萬張列為買超個股首位。本周一股價續創反彈來新高，達309元並站上季線關卡，但本周一起，外資逢高調節。本周三個交易日，外資均站賣方，外資連三日共賣超台積電股票22820張。

(時報資訊)