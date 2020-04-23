市調機構CIRP周三發布最新報告，蘋果手機上季銷售最佳的機型為較平價的iPhone 11，佔整體iPhone銷量逾三成，更發現有越來越多果粉使用手機一用就是三年以上。

CIRP報告指出，2020年第一季，蘋果iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款機型佔美國iPhone總銷量的66%，其中較為平價的iPhone 11佔總銷量37%，成為最受歡迎的蘋果手機機型，而價格更高的iPhone 11 Pro和11 Pro Max則共同提高了銷售額。

CIRP還發現，iPhone用戶換機時間拉長，今年第一季有28%的購買者將舊手機保留3年以上，4年前這個比例僅佔12%。顯示果粉升級手機的週期正在延長，市場對iPhone的需求減少。

而蘋果平價新機iPhone SE預購傳佳績，天風國際證券分析師郭明錤對此也提出蘋果的隱憂，因為這可能意味「消費降級」，對所有智慧型手機品牌而言，最大的挑戰是疫情爆發後，消費信心或購買力受負面影響，消費者會傾向購買價格與規格較低的同類產品，甚至停止購買。天風國際對iPhone第二季出貨量最悲觀預估是2900~3200萬支，季減25~30％、年減20~25％。

(中時電子報)