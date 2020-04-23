國巨（2327）GDR於20日掛牌，儘管訂價較台灣現股折價8.84％，然而昨日晚間GDR報價達每單位57美元，以每單位表彰國巨5股普通股計算，相當於每股價格達新台幣344元，已經追平22日國巨台灣現股報價。
國巨GDR 20日於盧森堡證券交易所掛牌，掛牌價格為每單位51.25美元，雖然訂價時與台灣現股相較，約當折價8.84％，外資法人也因此進行套利操作，不過隨著22日台灣現股大漲，22日晚間，國巨GDR價格大漲超過11％，約莫台灣時間晚間六點半，報價達57美元，以此換算，約當新台幣每股344元，已經追平台灣現股22日收盤價。
國巨為全球第一大晶片電阻暨全球第三大MLCC廠，不過從2017年開始，國巨已經連續在兩波景氣循環中擔任價格領漲角色。
國巨也於22日公告，該公司已於2020年4月20日完成海外存託憑證（GDR）募資，總金額達美金6.5億元，並於盧森堡證券交易所掛牌，依規定於公開資訊觀測站公告，本次透過發行海外存託憑證（GDR），現金增資普通股共6,340萬股，將於2020年4月24日開始上市買賣。
而隨著國巨GDR上市，外資法人賣超國巨手筆顯著趨緩，22日賣超幅度收斂至154張，與上周動輒數千張的賣超幅度相較，外資賣盤舒緩。
(工商 )
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