陳學聖臉書。

海軍敦睦艦隊染疫，恐成台灣防疫破口，而敦睦艦隊在這次航行中的航程也備受質疑，軍方多次改口，又稱有所謂「機密任務」，不便公開，引來國人質疑。

對此，前立委陳學聖在臉書上呼籲，軍方應交出航海日誌，不管軍方有什麼「機密任務」、「神秘航程」或「難言之隱」，都不准拒絕，這才是小英總統講的誠實面對、真相才能大白！

航海日誌(Log Book)是船舶航行和停泊的工作記錄文件。 它記載著船舶航行和停泊時的條件和遇到的情況，以及船員為保證船舶安全所採取的一切措施。 航海日誌是反映船舶運輸生產過程及其指標的最重要的原始記錄和統計資料，也是分析總結經驗時不可缺少的重要依據。

陳學聖表示，只要軍方交出航海日誌，就知道遠訓艦隊去過哪裡？作過什麼？誰下過什麼命令？誰讓官兵提前結束檢疫下船，「不用為難誰，就讓證據來說話。」

陳學聖也呼籲立法院國防外交委員會，趕快召開秘密會議，讓軍方不能有「秘密外洩」拒絕的理由，否則委員會再怎麼質詢，只是演講比賽，話語權都在執政者手上，你怎麼擠，永遠擠出來的，都只會是政府想告訴你的，真相永遠不會大白！

(中時電子報)