中華航空（China Airlines）改名案近日再被重提，華航最大股東中華航空事業發展基金會表示，已與華航開會討論此事，有共識希望在飛機塗裝上加入台灣元素，華航評估作業需要1年時間，而航發會希望能夠加速。

航發會董事長、交通部政務次長王國材指出，航發會與華航開過會，華航傾向以新的飛機先做塗裝，但航發會希望加速，還有一個重要課題，什麼是台灣最重要的元素，需要時間來做設計，另外有些問題需要兩岸國際間互相照會一下，這些工作華航評估是1年。

被問到是否能在明年看到華航飛機有新塗裝，王國材強調，現在是交由華航處理，有提到直接寫Taiwan或加入台灣的元素，大家還要討論，目前大家的共識是，飛機出去不要被誤解為大陸的飛機。

先前有人建議把「China airlines」的China字樣縮小，王國材說，現在都交給華航去討論，他們2003年嘗試過，當然當時狀況跟現在不一樣，現在比較多共識認為應該要有區別，目前也用這個方向在設計，怎樣的改變就等華航方案出來。

(中時 )