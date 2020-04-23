海軍敦睦遠支隊染疫，國防部第一時間將艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將及支隊長陳道輝少將拔官，未料引發現役及退役不分三軍弟兄極大反彈，昨天陳道輝在內部群組發給海軍官兵的一封感性簡訊曝光遭到瘋傳，外界都認為這封信是陳道輝遭懲處後抒發的心境，實際上並不是如此。而是因為他昨天聽聞某位部屬的小孩，就因為父親是海軍，竟遭到學校拒絕入校希望留在家自主管理，讓他對於目前社會對海軍避之唯恐不及的氛圍，讓他相當痛心，因此特別發簡訊鼓勵同袍要挺起胸膛，也希望社會對這些長年在海上保家衛國的官兵多點支持。

陳道輝昨天接受立委電話質詢時哽咽自清用生命保證絕無隱瞞疫情，甚至誓言寧死在海上也不會危害國人。恰巧臉書社群上瘋傳一封陳道輝給海軍官兵的信件曝光，其中「以你們為榮」5字更讓弟兄們看得是忍不住掉淚。

本報記者透過管道詢問，根據陳道輝親友表示，其實陳道輝是因為昨天聽到有部屬接到學到孩子的學校通知，學校因為擔心身為海軍的父親有染疫疑慮，因此希望別讓小孩上學在家自主管理，由於該位軍官並非敦睦支隊成員，陳道聽到後心痛不已，認為敦睦支隊染疫事件，讓全海軍弟兄背上原罪，為了鼓勵大家，才特別在內部群組發簡訊鼓勵同袍，卻沒想到被外界解讀為抒發心境。

陳道輝讓人動容的信件內容全文如下：

各位。

突然想起在海上每一個星辰月光，在151艦隊辦公室。在532駕駛台我們升起超大的國旗。想到我在公文上嚴厲的批示。想到晚會的一切，在籃球賽51歲當20打的老頭身影。。。。

美好的一仗我打過了！但此時還有27位弟兄姐妹學生們在治療中。還有你(妳)們的親人朋友們忍受與各位分離。忍受別人異樣眼光的苦。

我的任務還沒結束，109敦睦支隊也還沒解編。我懇請各位照顧好自己，照顧好家庭。

支隊長向所有人致歉。讓你們受到牽連。我會用最正向的力量完成任務，盼各位與我同行。

我是中華民國海軍軍官

我是海軍官校的大門走出來的。。。

以你們為榮。

支隊長 敬上

(中時電子報)