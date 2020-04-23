面對先前公開批評美國總統川普刻意使用「中國病毒」名稱，林書豪23日接受《USA TODAY》訪問表示，「我不想看到任何族群或群體遭到攻擊，假如任何事情加劇這種情況，我就會站出來發聲，當時我感覺很多亞裔美籍人士遭到攻擊，到現在仍在繼續！」

只是林書豪很清楚自己公開說話的影響力，「當我說出一些話的時候會很小心，我會說了出口，就是假設我很清楚答案，或是引用專家學者的話，但就算到了目前這個時候，我從未自居是個專家，我沒辦法說出一些話，那是因為我並非是個專家。」

「我們要等到6月，才能決定7月能否開打，」目前回到大陸北京隨隊練球的林書豪表示，「現在仍處困境當中，我們仍在努力訓練，北京已經慢慢恢復正常，很多商場與飯店已經開始營業，我也期待可以重返球場打球，就算關門打也很開心。」

在林書豪的心中，比起完全沒法上場比賽，他更希望在沒有觀眾的情況下打球，「我一點也不介意沒有觀眾，我愛籃球比賽，我希望上場打球，不管現場有沒有觀眾，那一點也不會影響我打球，一點也不會影響，我希望上場競爭，也愛球賽，我很想念這些！」

(中時 )