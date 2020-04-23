敦睦艦隊染疫案，昨天在國民黨中常會引起熱烈討論。政策會執行長林為洲在會中指出，估計此案到最後，從國防部長、參謀總長、海軍總司令及副總司令、參謀長及艦隊指揮官、支隊長都會下台，國民黨不是幸災樂禍，而是全案真的是爛到爆，因為蔡政府一再隱匿說謊，對執政黨一直減分，國民黨立院黨團最重要的策略是拉長時間、朝此方向繼續挖真相，唯有如此才能改善及究責。

據指出，中常會中，有中常委李傅中武力讚立委吳斯懷有先見之明，主張黨團要快馬加鞭，要求蔡政府、國防部清楚交代。中常委田方倫也主張以「國防布」來形容此案，因年輕人對國防部的感想就是黑幕重重，以此形容切中鄉民、年輕人的想法，對在野黨追究真相會有加分。

林為洲答覆說，蔡政府及軍方這幾天一直謊言接連被爆，此案對民進黨減分，因此蔡英文已兩次出來講話，包括用臉書、開記者會，目的就是要趕快把這件事斷掉；國民黨團最重要的策略是拉長時間、挖出真相，不急著一次處理完，例如蔡總統最新說法是指「有祕密任務，只有在帛琉」，不知蔡總統所言是否屬實？我軍是否在帛琉與美軍接觸？這些真相都需時間找出來。

黨主席江啟臣則說，敦睦艦隊因450名官員全部隔離，3艘艦艇都無法運作，若今天是10艘船艦，國防怎麼辦？國防戰力不容有空窗，因此他在立院已要求成立此案的真相調查委員會，透過立委職權才能查明真相。

(中時 )