大陸網紅周揚青今（23日）在微博發長文，認了與羅志祥（小豬）分手，兩人近9年的戀情正式畫下句點，周揚青在文中指控羅志祥會約妹，感嘆自己太傻「為什麼沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢？」並反問羅志祥「你說你真的愛過我嗎羅志祥？一定也是真的愛過吧...」。

羅志祥與周揚青被爆戀愛ing後，兩人的戀情起初談得低調，近年才高調愛，而小倆口還有個8號紀念日，羅志祥與周揚青也曾在微博標記對方並大方慶祝「8號快樂」，如今兩人戀情已畫下句點，分手還分得不好看。

羅志祥和周揚青昔日大方慶祝「8號快樂」。（圖／取材自羅志祥、周揚青微博）

周揚青在微博指出，分手的導火線是她看了羅志祥的手機，發現小豬會約妹「原來我不在的幾乎每一天 你都會約女生來家裡」，指羅志祥到與旗下女藝人、化妝師有不正常關係，周揚青不敢置信：「這些顛覆我三關的事情 全部，都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上」。

周揚青感嘆自己太傻「為什麼沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢？」並反問羅志祥「你說你真的愛過我嗎羅志祥？一定也是真的愛過吧...」，周揚青在文中提到如果問她難過嗎？「也不難過 因為你一點都不值得！」而羅志祥製截稿前，微博則沒有發文回應。

周揚青微博全文。（圖／取材自周揚青微博）

(中時電子報)