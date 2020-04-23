雙方拉扯時，女子一度跌倒在地，倒地時雙腳也不斷想踢司機，司機疑似想阻止女乘客不斷用腳踢他，用手抓住女乘客的腳，害她露出底褲走光。（蘆竹警方提供／王思云桃園傳真）

外籍女乘客從中壢搭計程車到蘆竹，因只肯付200元車資因此與司機起衝突，女乘客多次以腳踢司機，也因此摔倒在地，過程中司機疑似為阻止女乘客不斷用腳踢他，用手抓住女乘客的腳，害她露出底褲走光。

22日晚間10時半左右，24歲以色列女外籍乘客從中壢大江搭車到蘆竹區的南崁天際飯店門口，到達目的地後，兩人因車資問題，且語言溝通不良爆發衝突。當時女子在高速公路上時，就認為跳表有問題，在車上亂按計費表，導致計費表停在230元，之後到目的地後，女子只付200元，52歲呂姓司機認為車資應為400元，兩人為此爭吵，女子在車上大吼大叫，並要開門下車離開，司機隨即阻擋女子離去。

女子下車後，不斷以腳踢司機，雙方拉扯時，女子一度跌倒在地，倒地時雙腳也不斷想踢司機，司機疑似想阻止女乘客不斷用腳踢他，用手抓住女乘客的腳，害她露出底褲走光。過程中女子情緒激動，不斷大叫、哭號，司機也打電話報警，警方獲報後將雙方帶回處理。

據了解，雙方在衝突過程中皆有擦傷，司機被外籍女抓傷，外籍女則是跌倒擦傷，兩人被帶回蘆竹南崁派出所後並未和解，也未有提出刑事告訴。

(中時 )