入行快兩年的信義房屋新埔捷運店李姵臻在社區服務上有許多不同的經驗，除了協助里民舉辦節慶活動、幫助屋主快速交易順利還債，或是近期提供防疫備品之外，最令人印象最深刻的還是與客戶攜手將詐騙集團繩之以法，最後還因此得到客戶的信任順利簽下委託。

自大學畢業後，李姵臻曾經在新北市政府文化局擔任新聞聯絡人，其實工作內容與公關有點相似，當時就常常接觸新北市許多在地社區，發現這些社區文化以及年輕人都需要被行銷、被看見，也因此結識非常多的社區里民，為進入信義房屋後的社區服務打下良好基礎。任職信義房屋期間李姵臻發現台灣最美的風景還是人，時常在派報或物件行銷時，遇到熱心里民噓寒問暖甚至請他喝茶，近期因疫情而為管委會製作防疫文宣，提供酒精噴霧瓶..等等，附近的里民都說以他的熱心程度已經可以出來選里長了。

提到印象最深刻的服務經驗則是有一次與客戶正在洽談時，對方接到詐騙電話，指稱兒子遭綁架並要求贖金，客戶拖延時間並在紙上寫｢詐騙集團，我們來抓他｣遞給李姵臻，她則協助報警並拿廢紙裝入紙袋佯裝現金，同時借重對商圈的熟悉，找了一個有三支監視錄影器的抓娃娃商店前跟歹徒進行交易，李姵臻說員警喬裝路人，甚至還動用一隻紅貴賓狗當「臨演」在旁蹓狗，她一開始都不疑是警方，直到歹徒出現，她才發現原來早已設好埋伏，宛如電影情節讓她大讚警方效率。

李姵臻說其實那次的經驗還真的要多虧這位客戶，臨危不亂又很機智，一般如果是她接到詐騙電話，早就直接掛斷，也因為與這位客戶一同抓到歹徒，因而獲得客戶的信任進而簽了委託。她表示其實當初會選擇信義房屋，就是因為與她對社區有深厚情誼的理念非常吻合，同時借重他的行銷經歷，為社區曝光、物件曝光也更為自己曝光，贏得客戶的信任。

李姵臻在信義房屋期間獲得過單月業績成件雙TOP、龍虎榜以及委託王，她笑說因為之前協助警方抓到歹徒，可能還會再獲得到一個好人好事代表，她同時也勉勵新人不要設限自己，把自己當作品牌來經營，有好人緣就會有好業績。

(中時電子報)