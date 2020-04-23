高雄市長韓國瑜 出席新冠肺炎防疫記者會

海軍敦睦艦隊磐石艦爆出28例確診，高雄市長韓國瑜今23日出席新冠肺炎最新記者說明會，就市府疫情防制和配合中央防疫情況，做出最新說明。敦睦艦隊248名官兵完成疫調，韓國瑜表示34處管制場地，今起已解除管制，可重新營業。韓國瑜表示，目前有3106位高雄市民自主健康管理，拒絕疫調的海軍官兵仍有24名。今下午5點前24位海軍官兵仍拒絕疫調，市府將正式開罰。

對於51位因留假電話，無法電話疫調的官兵，韓國瑜說，會請國防部再協助調查、處理。

此外，韓國瑜表示，對於5點前仍拒絕疫調的官兵，將依《傳染病防治法第43條》，得處6萬到30萬元的罰鍰。

韓國瑜說，對於兵推封城，中央疫情指揮中心有不同看法，高雄市府會納入參考，但該做的事不會停下，封城一事，茲事體大，這對高雄市民影響非常大，他身為高雄的大家長，目前不會考慮封城。韓強調，5月3日的兵推，他會堅定不疑繼續執行下去。

對於疫調部分官兵查無資料，韓國瑜表示，會持續和中央疫情中心持續溝通，希望盡可能將準確資料提供給高雄市府，以利後續完整疫調，降低各種可能感染的風險。

(中時電子報)