外資和投信近期都開始敲進半導體相關族群，矽晶圓大廠環球晶(6488)也連續4個交易日獲外資買超。對於市場新競爭者的加入，環球晶保持審慎觀察，樂觀應對！

中國大陸半導體矽晶圓規模最大的公司滬矽產業（SCIG)，4月20日正式在科創板上市，證券代碼為「688126」，滬矽產業掛牌，是否會影響到市場秩序？環球晶表示，公司通常不對單個特定的公司（客戶或同行）發表評論。因此，無法評論！但正在密切關注這個新進入者的發展動態。

環球晶表示，12吋矽晶圓的進入壁壘非常高，尤其是對於原始晶圓的質量要求，該要求需要最高的技術，經驗，工藝，設備和專門知識。同樣，對於第一線客戶而言，即使合格的新供應商，提供較低成本的12吋矽晶圓，但未能達到最高質量水平，這對於他們來說就沒有吸引力。

因此，對於任何12吋矽晶圓的新進入者而言，切進這種12吋原始晶圓供應市場尤其是挑戰，特別是對於每個領先應用行業的第一線客戶而言。更不用說規模經濟的供應能力需要幾年的時間才能建立起來。

(時報資訊)